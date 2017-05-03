{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Москвы
12:33  03 мая 2017 0

Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной

Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, граница, стоп
Через границу контрабандисты хотели провезти сигаретыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским пограничникам пришлось открыть огонь по контрабандистам, которые пытались ввезти с Украины партию сигарет. Злоумышленники задержаны, им грозит тюремный срок.

Контрабандную партию сигарет, общей стоимостью примерно в миллион рублей, украинцы перебросили контрабандистам через границу в Ростовской области. Как сообщили РИА «Новости» в региональном погрануправлении ФСБ, на автомобилях ВАЗ-2109 и УАЗ «Патриот» контрабандисты пытались скрыться, совершая опасные маневры. После нескольких предупреждений охранники границы открыли по машинам огонь.

Подозреваемых задержали. Их могут привлечь к уголовной ответственности сразу по трем статьям: «нарушение режима границы», «неподчинение требованиям пограничного наряда» и «применении насилия в отношении представителя власти». Последняя статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

17 апреля ФСБ сообщила о раскрытии крупного канала контрабанды оружия из ЕС и с Украины. 29 марта ФСБ заявила о задержании членов межрегиональной преступной группы, которая занималась переправкой контрабанды через границу в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров