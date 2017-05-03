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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:27  03 мая 2017 0

«Уральские авиалинии» снова задержали самолет с болельщиками «Урала»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Вылет самолета "Уральских авиалиний" задерживается уже на 13 часовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рейс «Уральских авиалиний» из Сочи в Екатеринбург с болельщиками ФК «Урал» задержали еще на два часа. По обновленным данным онлайн-табло Кольцово, воздушное судно приземлится в уральском аэропорту в 17:00. Таким образом, задержка составит уже 13 часов.

Изначально планировалось, что Airbus A320 прилетит в Екатеринбург в 4:10 утра, потом его прибытие перенесли на 15:00. В пресс-службе авиакомпании объяснили «URA.RU» изменения технической неполадкой судна. К пассажирам был направлен резервный борт. Очередную задержку в офисе «Уральских авиалиний» пообещали прокомментировать нашему агентству позднее.

Болельщики «Урала» 2 мая посещали финал Кубка России, в котором свердловская команда проиграла со счетом 2:0. Исторический матч закончился массовой дракой, из-за которой были удалены четыре футболиста обеих команд.

За последний месяц это не первый случай, когда «Уральские авиалинии» заменяют самолет. В апреле рейс из Екатеринбурга в Сочи задержали более чем на пять часов. Взамен компания прислала резервный борт, который оказался меньше предыдущего. Из-за этого с рейса пришлось снять около 20 пассажиров. По этому поводу начала проверку транспортная прокуратура.

Сергей Дианов
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