{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Ямала
14:35  03 мая 2017 1

Коммунальщики на Ямале освободили 100 человек от платы за свои ресурсы

Жители дома-развалюхи в Шабрах квитанции по 65 тысяч рубей
В Ноябрьске участникам войны предоставят дополнительные льготы на оплату ЖКУФото: Андрей Гусельников © URA.RU

АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» продолжает предоставлять льготу ветеранам на оплату коммунальных услуг. Труженики тыла, а также лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной, полностью освобождены от платы за тепловодоснабжение и водоотведение в течение всего года. Так решили акционеры АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» еще в 2006 году.

Другим категориям ветеранов (инвалидам и участникам ВОВ, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам ветеранов) стоимость ЖКУ компенсируют из федерального (50%) и окружного (50%) бюджетов, согласно соответствующим законам (ФЗ «О ветеранах», Закон ЯНАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан ЯНАО»).

Но на тружеников тыла федеральная льгота не распространяется, поэтому компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» и приняла решение не взимать с них плату за свои ресурсы, компенсируя расходы за счет собственных средств. По данным управления социальной защиты населения, в Ноябрьске сейчас зарегистрированы 105 тружеников тыла.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров