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03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
14:41  03 мая 2017 1

Власти ХМАО придумали для региона новый символ. Он поможет югорчанам в самоидентификации

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, свято место, православие, религия
Власти Югры ищут древние свидетельства исторической полноценности регионаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила посвятить тематику кинофестиваля «Дух Огня» в 2018 году дате, с которой впервые началось летоисчисление истории региона. Речь идет о 825-летии возникновения первых югорских княжеств. Свидетельства об этих раннегосударственных образованиях были задокументированы в «Повести временных лет» и «Новгородской летописи». Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

«Кино — это универсальный инструмент осмысления и популяризации истории. Сейчас в отечественном кино наблюдается бум исторических лент, крупных кинопроизведений, которые обращаются к различным, в том числе древнейшим периодам истории нашего государства. Полагаю, что этот запрос на историю может быть учтен в программе будущего кинофорума», — считает глава региона.

С предложением Наталья Комарова выступила на итоговом заседании организационного комитета «Дух огня-2017». Посредством видеоконференцсвязи в нем приняли участие президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений Югры.

Эльдар Булатов
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