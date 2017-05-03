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Главные новости Курганской области
14:38  03 мая 2017 0

В Кургане пик паводка ждут в День Победы. Вода может подняться еще почти на метр

Паводок Курган, река тобол, курган
Тобол может подняться до отметки 6,5 мФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане вода в Тоболе может подняться до уровня 6,5 метров, пик паводка, по уточненным прогнозам, ждут с 8 по 10 мая.

В среду, 3 мая, уровень Тобола составляет 573 сантиметра, за сутки прибыло 13 сантиметров, сообщается на сайте муниципалитета. По данным специалистов, на остальных участках наблюдений продолжается спад половодья. Под постоянным контролем ситуация у курганского аэропорта, в поселках Смолино и Кулацкий, а также на реке Черной.

Глава городской администрации Андрей Потапов дал распоряжение МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» наблюдать за изменением уровня воды в поселке Бараба не реже двух раз в сутки.

Кроме того, МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» поручено в ежедневном режиме контролировать ситуацию с изменением уровня на реке Тобол в районе Малочаусовского моста, чтобы в случае резкого подъема воды в оперативном порядке произвести разбор перил.

Татьяна Жаткина
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