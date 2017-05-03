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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:25  03 мая 2017 0

Парикмахерские и кафе в жилых домах наказывают на десятки тысяч рублей

Коляда-театр накануне своего 15-летия. Екатеринбург, права потребителей, кафе, стол не обслуживается, я всегда прав, жалобная книга
Небольшие кафе у дома хотят платить за воду в 20 раз большеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, у которых нет прямых договоров с «Водоканалом», или хотя бы заявки на его заключение, теперь платят ресурсникам по расценкам на самовольное потребление. Сумма штрафов таким организациям уже превысила миллион рублей.

«Собственники нежилых помещений в многоквартирных жилых домах с января 2017 года должны оплачивать ресурсы напрямую поставщикам», — пояснили в МУП «Водоканал» новый механизм расчетов.

«По итогам апреля суммы счетов за воду будут доходить до 75-80 тысяч рублей. В конце мая суммы станут еще больше, — рассказывает директор по финансам МУП „Водоканал“ Вячеслав Алушкин. — Если бы был договор и снимались показания приборов учета, то сумма была 3-4 тысячи».

Сумма начисляется за все месяцы незаконного потребления ресурса и первым месяцем для отсчета стал январь. Первый же «штрафной» абонент в марте получил счет за услуги «Водоканала» на 50 тысяч.

Всего в Екатеринбурге более 10 тысяч нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, количество заявок на начало мая достигает трех тысяч. Общая сумма штрафов, начисленных за отсутствие договора с «Водоканалом», сейчас превышает миллион рублей. В основном в нежилых помещениях располагаются небольшие парикмахерские, кафе, магазины, предприятия сферы услуг.

Юлия Литвиненко
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