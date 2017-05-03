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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:57  03 мая 2017 1

Итоги выборов свердловского губернатора зашифруют QR-кодом. Оппозиция ждет появления новых видов фальсификации

ИННОПРОМ-2014. День первый. Итог. Екатеринбург, qr-код
Наблюдателям на избирательных участках придется разбираться в компьютерных технологияхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Выборы губернатора Свердловской области станут первыми в истории региона, на которых протоколы участковых комиссий об итогах голосования будут изготавливаться с применением машиночитаемого QR-кода.

Новый порядок оформления протоколов указывается в постановлении ЦИК РФ, опубликованном на сайте облизбиркома. В документе, в частности, говорится, что не позднее чем за три дня специалисты из территориальных комиссий привозят в участковые избиркомы флешки с записанными на них шаблонами. В шаблонах будут указаны фамилии кандидатов и общее число избирателей на участке.

По окончании подсчета голосов специально обученные люди на каждом из участков будут вбивать в шаблоны данные о результатах каждого кандидата. В протоколе будет указана стандартная таблица с получившимися цифрами. Под таблицей предусмотрено место для печати QR-кода, в котором будут продублированы представленные в таблице данные.

После подписания протоколов они будут доставлены в территориальные избиркомы, где специальное оборудование считает QR-коды и отправит необходимые данные в систему ГАС выборы.

Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков с настороженностью отнесся к реформе. Он напомнил «URA.RU», что на выборах депутата Госдумы РФ по Нижнетагильскому округу в сентябре 2016 года в день голосования массово отключались КОИБы. По одной из версий, это происходило из-за сбоя в компьютерных программах. По итогам голосования лидировавший до этого Бурков неожиданно занял лишь второе место.

«Дьявол кроется в деталях. Понятно, что ЦИК пытается сделать подведение итогов голосования более удобным. Но на местах у нас всегда найдутся Кулибины, которые используют нововведения в личных целях. Мы не исключаем, что система нанесения QR-кодов будет ломаться так же, как ломались КОИБы в Нижнем Тагиле. Будем разбираться в новом порядке», — пообещал Александр Бурков.

Константин Джултаев
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