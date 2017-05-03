{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Москвы
17:00  03 мая 2017 0

Авторы «путинфона» ко Дню Победы сделали золотые пистолеты и АК-47. ФОТО

Драгоценными стали курок орудия и стволФОТО: Caviar

Ювелиры создадут «Оружие победы» к 9 мая — пистолет Тульский Токарев (ТТ) и легендарный автомат Калашникова.

Мастера ювелирного бренда «Caviar» вдохновились приближающимся праздником Победы и решили создать коллекционные модификации АК-47 и пистолета ТТ, украшенные золотом и гравировками. Люксовый бренд имеет опыт работы с оружием — к 23 февраля ювелиры создали драгоценную версию пистолета Макарова. Сейчас «Caviar» собрал лучших специалистов для того, чтобы легендарное российское оружие приобрело дизайн, который прославит силу и мощь отечественного вооружения.

1/2
Фото: Caviar

К слову, стоимость эксклюзивного ТТ от «Caviar» составит 184 000 рублей, а автомат Калашникова будет стоить почти 400 тысяч рублей.

Ранее итальянский бред выпустил несколько модификаций iPhone с изображением президента Владимира Путина, которые в народе прозвали «путинфонами».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров