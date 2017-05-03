{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:02  03 мая 2017 0

В Зауралье скончался высокопоставленный чиновник

Совещание к Губернатора Курган, морковкин евгений
Евгений Морковкин скончался на 62-ом году жизниФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане скончался заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Евгений Морковкин. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в приемной департамента.

Евгений Морковкин ушел из жизни 2 мая после продолжительной болезни. Прощание с покойным состоится в четверг, 4 мая, в большом траурном зале Курганской областной больницы (ул.Томина, 63) с 12.00 до 13.00. Похороны пройдут в Чистопрудном, обед — в кафе «Ностальжи».

Евгений Морковкин закончил Курганский машиностроительный институт. В разные годы работал инженером, слесарем, экспертом-оценщиком, начальником аукционного риелторского центра. С 2004 года работал в строительной фирме «Баскаль» заместителем директора. С апреля 2014 по ноябрь 2016 года он исполнял обязанности первого заместителя директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (эта должность до сих пор вакантна, указано на сайте ведомства). После чего перешел в департамент имущественных и земельных отношений на должность заместителя директора департамента — начальника жилищного отдела.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров