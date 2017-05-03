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03 мая 2017
17:07  03 мая 2017 0

Запсибкомбанк повышает безопасность виртуальных расчетов по карте «Мир»

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Система безопасности банка надежно защищает ваши деньгиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Запсибкомбанк продолжает заботиться о безопасности виртуальных расчетов в Интернете по картам «Мир», которая обеспечивается по технологии MirAccept. Это дополнительный этап аутентификации во время совершения онлайн-платежей, который позволяет убедиться, что платеж совершает именно держатель карты.

Клиент подтверждает платеж одноразовым паролем, отправленным Банком на номер мобильного телефона держателя карты.

»Карты «Мир» принимаются по всей России — снять наличные или оплатить покупки можно практически в любом городе. Для финансовой организации, как для значимого участника рынка платежных услуг, а также банка, который одним из первых начал выпускать и обслуживать национальные платежные карты, развитие карт «Мир» является стратегическим направлением.

Сервис MirAccept усилит безопасность покупок в Интернете. Клиентам Запсибкомбанка нет необходимости совершать какие-то дополнительные действия или настройки. Сервис предоставляется бесплатно при наличии подключенного Интернет-Банка Запсибкомбанка. Если вы не подключены к сервису «Интернет-банк», вы можете сделать это бесплатно в любом удобном вам офисе или банкомате Запсибкомбанка», — комментирует директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Заказать карту «Мир» вы можете в офисе банка или оформить заявку на сайте банка. Интернет-магазины, поддерживающие технологию 3D-Secure по картам «Мир», размещают логотип MirAccept на своей стартовой или платежной странице. Оплатить картой «Мир» возможно на сайте авиакомпании «Аэрофлот», на порталах ОЗОН-Трэвел, Biletix, в проектах Mail.Ru Group (игры, соц.сети), на сайте МегаФон (пополнение счета с помощью услуги «Автоплатеж») и многих других. Ищите «Мир» в разделе «Оплата».

Напоминаем основные принципы безопасности при использовании своей карты при интернет-покупках: внимательно проверяйте реквизиты операции при подтверждении одноразовым паролем; по возможности используйте для интернет-покупок сайты крупных и проверенных интернет-магазинов; своевременно блокируйте карту при ее утрате или подозрении о возможном доступе третьих лиц.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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