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03 мая 2017
Главные новости Москвы
17:14  03 мая 2017 0

Авторегистратор снял крушение самолета. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
В результате падения одномоторного самолета Piper PA-32 никто не пострадал (архивный снимок)Фото: Pixabay

Камера авторегистратора зафиксировала момент падения самолета на северо-западе США. На видео отчетливо видно, как борт задевает столб, обрывает линию электропередач, после чего загорается.

Инцидент произошел 2 мая в городке Микелтео, штат Вашингтон. По предварительной информации, у воздушного судна отказал двигатель сразу после набора высоты. Пилот сориентировался в экстремальной ситуации и попытался совершить аварийную посадку, однако расстояние до земли оказалось слишком незначительным.

В результате ЧП никто не пострадал. Пилот и пассажир смогли выбраться из горящего самолета и покинуть место происшествия, не получив увечий, сообщает Nation News.

Сергей Макеев
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