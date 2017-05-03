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03 мая 2017
Главные новости Москвы
19:01  03 мая 2017 0

Парад 9 мая и репетиции истребителей изменят работу российских аэропортов. РАСПИСАНИЕ

Парад Победы на Красной площади. Москва, 9 мая, парад победы, красная площадь
Пулково не закроетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорты будут работать с ограничениями в дни репитиций воздушной части парада 4 и 7 мая и праздничного парада 9 мая, сообщила ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово будет работать с ограничениями 6 и 7 мая с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени. 9 мая — с 10.10 до 10.50.

Московское Шереметьево не будет принимать и отправлять самолеты 4,7 и 9 мая с 10.20 до 11.00 (здесь и далее по московскому времени), Внуково — с 10.30 до 11.10, аэропорты Домодедово, Остафьево и Жуковский — с 10.40 до 11.10.

В сообщении «ГК по ОрВД» отмечается, что Пулково не закроется, но возможны кратковременные ограничения по 5-7 минут.

Семен Гринберг
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