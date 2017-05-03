{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:21  03 мая 2017 0

Главы МИД европейских стран потребовали раследовать похищение геев в Чечне

Клипарт, лгбт, гомосексуализм
Страсти вокруг похищений геев в Чечне по-прежнему не утихаютФото: depositphotos.com

Ведущие европейские страны выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ущемления прав сексуальных меньшинств в Чечне. Министры иностранных дел Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов обратились в совместном письме к главе российского МИДа Сергею Лаврову, призывая правительство РФ провести расследование.

«Дорогой коллега, мы глубоко встревожены многочисленными докладами международных организаций. Мы призываем российское правительство провести расследования в связи с этими ужасными обвинениями и гарантировать безопасность активистам и журналистам, которые занимаются этим вопросом. Мы призываем правительство РФ использовать свое влияние на региональные власти Чечни, чтобы незамедлительно прекратить все преследования, оказать поддержку жертвам и передать виновных суду» — цитирует фрагмент письма информационное агентство ТАСС.

Письмо было отправлено в МИД России 28 апреля.

Напомним, что, по данным «Новой газеты», на территории Чечни проходили массовые задержания и убийства представителей ЛГБТ-сообщества в секретных тюрьмах. Власти республики заявили, что опубликованный журналистами материал является клеветой.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров