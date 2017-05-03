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03 мая 2017
Главные новости Москвы
21:33  03 мая 2017 0

В Госдуме ответили националистам из «Смертного полка»

Предновогодняя Москва. Иллюминация, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
В Госдуме ответили украинским националистамФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме отреагировали на инициативу украинских радикалов провести в Киеве шествие «Смертный полк», предположив, что мероприятие не вызовет у нормальных людей поддержки. Такое мнение высказал российский парламентарий Руслан Бальбек.

«Только в стране победившего нацизма люди не могут плюнуть в глаза пробандеровским молодчикам», — заявил Бальбек «Ленте.ру».

3 мая лидер Организации украинских националистов (запрещена в России) Николай Кохановский призвал жителей Киева выйти 9 мая на акцию «Смертный полк», чтобы остановить тех, кто намерен пройтись в рядах «Бессмертного полка». Первый президент Украины Леонид Кравчук признался в беседе с «Национальной службой новостей», что уважительно относится к шествию «Бессмертный полк», благодаря которому любой небезразличный человек может почтить память солдат.

Лев Истомин
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