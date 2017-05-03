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03 мая 2017
Главные новости Москвы
23:15  03 мая 2017 0

В США внедорожник протаранил толпу

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Несколько человек погибли на месте аварииФото: depositphotos.com © URA.RU

В американском городе Биллерика штата Массачусетс три человека погибли и еще 10 получили тяжелые ранения после того, как в толпу людей врезался внедорожник марки «Jeep». Все пострадавшие в критическом состоянии доставлены в госпиталь.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением, после чего влетел в толпу, которая собралась для участия в автомобильном аукционе, пишет «Национальная служба новостей».

Также сообщается, что инцидент произошел внутри здания, в которое влетел автомобиль. Пока рассматривается одна версия произошедшего — несчастный случай. Однако некоторые полагают, что случившееся — теракт. Но пока нет сведений, подтверждающих преднамеренность действий автолюбителя, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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