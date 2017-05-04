Ученые открыли вещество, заставляющее мускулы сжигать жир

23:35 03 мая 2017 0

С новыми пилюлями не обязательно ходить в спортзал Фото: Pixabay.com

Ученые нашли способ эффективно сжигать жир и делать собственное тело более выносливым, при этом без серьезных физических нагрузок.

Исследователи изобрели препарат, который провоцирует клетки мускулов на сжигание жира в таком же процентном соотношении, как и при постоянных занятиях спортом, пишет агентство Nation News.

При этом, новое средство повышает выносливость тела на 70%. В своих разработках ученые опирались на теорию, гласящую, что при физических нагрузках в мускульных клетках включается ген РРАRD, который, как оказалось, запустить можно с помощью молекулы GW1516, действующей на рецепторы аналогичным образом.