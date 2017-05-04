{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
23:35  03 мая 2017 0

Ученые открыли вещество, заставляющее мускулы сжигать жир

Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
С новыми пилюлями не обязательно ходить в спортзалФото: Pixabay.com

Ученые нашли способ эффективно сжигать жир и делать собственное тело более выносливым, при этом без серьезных физических нагрузок.

Исследователи изобрели препарат, который провоцирует клетки мускулов на сжигание жира в таком же процентном соотношении, как и при постоянных занятиях спортом, пишет агентство Nation News.

При этом, новое средство повышает выносливость тела на 70%. В своих разработках ученые опирались на теорию, гласящую, что при физических нагрузках в мускульных клетках включается ген РРАRD, который, как оказалось, запустить можно с помощью молекулы GW1516, действующей на рецепторы аналогичным образом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров