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04 мая 2017
Главные новости Москвы
10:08  04 мая 2017 0

Ученые нашли продукт, который продлевает жизнь и снижает вес

Эффект достигается при регулярном употреблении корицыФОТО: Pixabay

Исследователи из американского университета Северного Огайо подтвердили полезные свойства корицы. Специя продлевает жизнь и помогает сбросить лишний вес.

Специалисты во главе с биохимиком Эми Стокерт заявили, что при регулярном употреблении корица образует в организме особый метаболический центр, активируя процессы на клеточном уровне, сообщает телеканал 360.

Наряду с другими полезными веществами в состав корицы входят антиоксиданты, которые помогают приобрести стройные формы и замедляют старение организма.

По результатам исследования ученые порекомендовали регулярно употреблять корицу, но не более одного грамма в день, уточняет издание «Утро.ru».

Семен Гринберг
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