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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
09:58  04 мая 2017 0

Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Писателя пугает мысль о том, что Трамп может распоряжаться ядерным оружиемФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский писатель Стивен Кинг выразил озабоченность тем, что в распоряжении президента США Дональда Трампа есть кнопка пуска ядерных ракет. По его словам, этот факт намного страшнее любого из его романов.

«То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал» — цитирует писателя «Газета.Ru».

Кинг также выразил мнение, что сообщения Трампа в Twitter являются примером нарциссического расстройства личности.

Ранее президент США инициировал оценку ядерного потенциала страны на соответствие угрозам. Политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев заявил «Национальной службе новостей», что таким образом американский лидер выполняет обещания своей предвыборной кампании.

Марина Мотылева
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