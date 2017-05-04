Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров

09:58 04 мая 2017 0

Писателя пугает мысль о том, что Трамп может распоряжаться ядерным оружием Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский писатель Стивен Кинг выразил озабоченность тем, что в распоряжении президента США Дональда Трампа есть кнопка пуска ядерных ракет. По его словам, этот факт намного страшнее любого из его романов.

«То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал» — цитирует писателя «Газета.Ru».

Кинг также выразил мнение, что сообщения Трампа в Twitter являются примером нарциссического расстройства личности.

Ранее президент США инициировал оценку ядерного потенциала страны на соответствие угрозам. Политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев заявил «Национальной службе новостей», что таким образом американский лидер выполняет обещания своей предвыборной кампании.