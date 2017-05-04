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Главные новости Курганской области
11:16  04 мая 2017 0

В Кургане на три недели перекроют движение автотранспорта по улице Куйбышева

Выездное совещание по вопросам ликвидации раскопок Курган, ремонт коллектора, проезд закрыт
Движение будет перекрыто до 26 маяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане движение автотранспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. Савельева до ул. Бурова-Петрова будет перекрыто с 6:00 5 мая до 21:00 26 мая. Это необходимо для устранения провала на самотечном канализационном коллекторе, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Водителей автомобилей просят заранее планировать свой маршрут. Движение автобусов будет осуществляться в объезд.

В направлении аэропорта:

№ 5, 10, 42, 72, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388, — ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко и далее по своим маршрутам.

В направлении Центрального рынка:

№ 5, 10, 42, 72, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388, — ул. Куйбышева, Б. Петрова, Сибирская, Савельева и далее по своим маршрутам

№ 309, 339 — ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Бурова-Петрова в прямом и обратном направлениях и далее по своим маршрутам;

№ 26 — ул. Куйбышева, Савельева, Сибирская, Кравченко, Куйбышева, Бурова-Петрова и далее по своему маршруту;

в обратном направлении: Бурова-Петрова, Сибирская, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту.

На улице Куйбышева в районе дома № 131 в направлении центрального рынка для посадки-высадки пассажиров организован временный остановочный пункт (установлен указатель).

Татьяна Жаткина
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