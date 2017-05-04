Прокуратура вернется к делу о жестоком убийстве башкирки в Озерске

11:47 04 мая 2017 1

Интернет-петиция набрала меньше тысяч подписей, но подняла целую волну в Сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил проверить уголовное дело об избиении и издевательствах над пожилой женщиной в Озерске, завершившихся ее смертью. Решение принято после разошедшейся в интернете информации, что убийство было совершено по национальному признаку, а два соучастника осужденного остались безнаказанными. Работники аппарата прокуратуры исследуют законность как процессуальных, так и судебных решений по делу, пояснили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

Источники агентства в правоохранительных органах сомневаются в возможности пересмотра дела. «Материалы уже были проверены и утверждены прокуратурой, но дело не только в этом. Юридические выводы закреплены судом не только первой, но и второй инстанции — когда преступник попытался оспорить приговор к 8 годам колонии в Челябинском областном суде», — пояснил собеседник.

Резонансное преступление было совершено 5 мая 2016 года. В 4:30 водитель первого рейсового автобуса увидел на дороге возле остановки в поселке Татыш (входит в состав городского округа) обнаженное тело пожилой женщины со следами избиения. В тот же день полицейские задержали трех несовершеннолетних. Как выяснилось, предводитель компании — 17-летний Дмитрий Новиков, — проходя мимо сидевшей на лавочке женщины, из хулиганства несколько раз ударил ее ногой в голову и потоптался на теле. Чуть погодя компания вернулась к бесчувственной жертве, и Новиков, раздев ее догола, оставил на проезжей части.

Как пояснили «URA.RU» в следственных органах, эксперты не нашли на одежде и обуви двух несовершеннолетних микрочастиц и следов биоматериалов погибшей. Это совпало с показаниями, согласно которым Новиков избивал и раздевал женщину в одиночку. Следов насильственных действий на ее теле экспертиза также не зафиксировала. В результате пошел под суд и получил реальное наказание лишь один из троицы.

Однако в интернет-петиции, появившейся на сайте change-org, утверждается прямо противоположное. Кроме того, ее автор, ссылаясь на материалы дела, заявил, что убийство было совершено по национальному признаку. В правоохранительных органах «URA.RU» заявили, что ничего подобного в в материалах дела нет. Однако информацию уже растиражировали в СМИ и соцсетях.