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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:05  04 мая 2017 0

В Екатеринбурге появился рисунок Ленина, который против Храма на воде. «Маленькое мнение революционера в кустах». ФОТО

Рисунок Ленина нанесен на стену трансформаторной будки в центре ЕкатеринбургаФото: Илья Мозги
новость из сюжета:
Битва за храм
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В Екатеринбурге на улице Первомайской появился портрет Владимира Ленина с надписью «Вообще-то я тоже против строительства Храма на воде». Автором рисунка стал уличный художник Илья Мозги.

«Через революционера я высказал свое мнение по этому вопросу. Думаю, если бы Владимир Ильич выступал на стороне организации, выступающей против строительства Храма на воде [Комитет городского пруда], он бы победил», — объяснил агентству художник смысл своей работы.

Изображение нанесено на стену трансформаторной будки, расположенной напротив памятника Пушкину на улице Первомайской.

Сергей Демин
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