12:05 04 мая 2017 0

Рисунок Ленина нанесен на стену трансформаторной будки в центре Екатеринбурга Фото: Илья Мозги

В Екатеринбурге на улице Первомайской появился портрет Владимира Ленина с надписью «Вообще-то я тоже против строительства Храма на воде». Автором рисунка стал уличный художник Илья Мозги.

«Через революционера я высказал свое мнение по этому вопросу. Думаю, если бы Владимир Ильич выступал на стороне организации, выступающей против строительства Храма на воде [Комитет городского пруда], он бы победил», — объяснил агентству художник смысл своей работы.

Изображение нанесено на стену трансформаторной будки, расположенной напротив памятника Пушкину на улице Первомайской.