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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
15:47  04 мая 2017 0

Пермский губернатор взял пример с Собянина. Уже можно жаловаться

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Решетников зовет на помощь жителей ПрикамьяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Интернет-проект главы Прикамья Максима Решетникова в ближайшее время даст обратную связь жителям. Как стало известно «URA.RU», власти предлагают пермякам следить за ремонтом дорог и жаловаться на подрядчиков.

Новый сервис «Управляем вместе» начал работу в конце марта. Ссылка на новую программу содержится на портале правительства Пермского края. Идея проекта заключается в том, чтобы жители могли принять участие в развитии региона.

Пермякам предлагают следить за благоустройством в режиме онлайн
Скриншот страницы интернет-ресурса «Управляем вместе»

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников заявил (в том числе на встречах с активом «Единой России»), что «Управляем вместе» будет содержать подробную информацию о всех объектах ремонта дорог и благоустройства. Жители смогут узнать стоимость, сроки работ и подрядчиков, ознакомиться с проектной документацией. Ресурс содержит интерактивную карту Пермского края, на которой обозначены все ремонтируемые объекты. А любой желающий может подписаться на актуальные новости о работе сервиса.

В министерстве информационного развития и связи (это ведомство реализует проект) «URA.RU» сообщили, что на следующей неделе на «Управляем вместе» планируется открыть сервис обратной связи — жители смогут отправить обращения по поводу выполнения ремонтных работ дорожных объектов. В дальнейшем пользователи получат возможность пожаловаться на реализацию и проектов по благоустройству дворов и парков.

Принципы работы «Управляем вместе» схожи с идеями портала мэра Москвы Сергея Собянина, в правительстве которого ранее работал Максим Решетников. Столичный ресурс предлагает жителям контролировать состояние инфраструктуры, дорог, освещения и уборки путем «быстрых» обращений через интернет.

Виктор Дорофеев
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