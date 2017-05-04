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04 мая 2017
Главные новости Москвы
16:26  04 мая 2017 0

МИД РФ обвинил руководство Facebook в поощрении дезинформации

Медиа-форум
Захарова считает, что Facebook недостаточно эффективно борется с фейковыми аккаунтамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД РФ обвинил руководство Facebook в поощрении распространения дезинформации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, руководство соцсети не торопится блокировать фейковые аккаунты посольств РФ в Чехии и Словакии.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые аккаунты посольств России в Чехии и Словакии, — приводит слова Захаровой RT. — Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы посольств в Швеции и Уганды, которые также используются для обмана пользователей этой социальной сети». При этом Захарова напомнила, что еще 27 апреля соцсеть выпустила доклад об операциях на Facebook, которые инициируют различные направительственные игроки в целях манипулирования общественным мнением. Через фейковые аккаунты они распространяют сфабрикованные новости, спам и вредоносные материалы.

Захарова подчеркнула, что в Facebook продолжают функционировать поддельные страницы консульств РФ в различных странах, призвав руководство соцсети не заниматься «гигиеной труда», а принять конкретные шаги для блокировки злоумышленников.

Сергей Макеев
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