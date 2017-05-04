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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
18:21  04 мая 2017 0

В Пермском крае у бизнесмена сожгли автопарк и отравили собак. ФОТО

Жители Кунгура очень хвалят хлеб пострадавшего предпринимателя и уверены, что его машины сожгли конкурентыФото: «СВИП-Кунгур»

В Кунгуре у владельца пекарни сгорели 10 «Газелей», на которых по точкам развозился свежий хлеб. Основная версия — поджог. По словам местных жителей, у предпринимателя еще и отравили собак, которые охраняли территорию предприятия.

Пожар произошел в ночь на 4 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Более подробной информации в ведомстве не раскрывают, ссылаясь на то, что они не комментируют данные о поджоги. В краевой полиции говорят, что пока рано однозначно говорить о том, что машины подожгли злоумышленники, сейчас проводится проверка. В соцсетях предполагают, что автомобили уничтожили конкуренты.

По данным «СВИП-Кунгур», еще до пожара неизвестные отравили собак, которые охраняли территорию предприятия, однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал «URA.RU», что животные живы.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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