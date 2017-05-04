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Главные новости Курганской области
19:16  04 мая 2017 0

В Зауралье в праздники синоптики обещают похолодание и снег

Снег в городе. Курган., снег в городе, зима
Ночью может пойти мокрый снегФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области ожидается похолодание, информация об этом размещена на сайте областного управления МЧС. Шадринские синоптики и вовсе утверждают, что в праздники ночами температура воздуха в регионе может опуститься до минус шести.

Курганский гидрометеоцентр на своем сайте публикует прогноз, согласно которому днем 5 мая температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов, ночью может похолодать до двух градусов тепла. Возможен небольшой дождь.

На последующие два дня погоду обещают еще более зябкую, ночью и вовсе может пойти снег. Температура может опуститься до минут четырех градусов. Порывы ветра — до 15 метров в секунду.

Сайт города Шадринска публикует штормовое предупреждение, согласно которому в большинстве районов области температура ночью может достигнуть шести градусов ниже ноля.

Татьяна Жаткина
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