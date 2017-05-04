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Главные новости Курганской области
20:08  04 мая 2017 1

Курганцам показали святыню, которую готовят к приезду патриарха Кирилла. ФОТО

Выставка
В художественном музее открылась выставка, посвященная архимандриту АнтонинуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском областном художественном музее в четверг, 4 мая, открылась выставка «Святыни России». Она стала частью проекта, посвященного 200-летию со дня рождения основателя «Русской Палестины» архимандрита Антонина (Капустина), передает корреспондент «URA.RU».

Как рассказали сотрудники музея, в период подготовки выставки они совершили творческую поездку в село Батурино Шадринского района, где познакомились с историей священнического рода Капустиных и Спасо-Преображенским храмом. Храм был освящен летом 1842 года. В настоящее время здесь идут восстановительные работы. По мнению руководителя управления культуры Владимира Бабина, ремонт успеют выполнить к 25 августа.

Кроме того, в Батурино прошел пленэр курганских художников. Произведения, созданные после поездки, стали частью экспозиции, посвященной Зауралью. К примеру, картина Андрея Садова, который изобразил Батуринский храм в виде корабля.

«Собор Александра Невского предоставил для экспозиции уникальную коллекцию частных изданий, произведений искусства, предметов церковного обихода, которые позволяют совершить путешествие в Палестину, где совершил свой духовный подвиг зауралец Андрей Иванович Капустин», — рассказали в музее.

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Храм в селе Батурино Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

200-летие архимандрита Антонина в Зауралье отметят 25 августа. В этот день планируется визит патриарха Кирилла в Курган и село Батурино, где будет установлен памятник Капустину. На восстановление Батуринского храма, по неподтвержденным данным, будет потрачено около 200 млн рублей. Работы будут проводиться за счет средств жертвователей, ожидается и федеральное финансирование.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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