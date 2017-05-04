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04 мая 2017
Главные новости 
20:30  04 мая 2017 0

Игроков «Урала» вызвали «на ковер» в Москву после массовой драки в историческом финале

Открытая тренировка ФК
Артем Фидлер (справа) - один из зачинщиков массовой драки, а Роман Павлюченко (слева) продолжил скандал грубыми высказываниямиФото: Анна Майорова © URA.RU

Четыре футболиста «Урала» и «Локомотива», устроившие драку во время финала Кубка России, ответят за свои действия перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза. Эмоциональных игроков вызвали на заседание комитета, который пройдет 11 мая.

«Назначено заседание на 11-е число на 11 часов утра. Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье матча Николаеву и комиссару Куликову», — цитирует «Газета.Ru» главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Футбольный клуб «Урал» проиграл в финале Кубка России. В историческом матче против московского «Локомотива» свердловская команда уступила со счетом 2:0. В добавленное время у игроков сдали нервы и на поле началась массовая драка. После нее были удалены четыре игрока: Артем Фидлер из «Урала», Эдгар Манучарян («Урал»), Ари («Локомотив») и Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

После этого нападающий «шмелей» Роман Павлюченко грубо обругал форварда москвичей Ари. Высказываниями уже заинтересовались в комитете РФС по этике. Президент «Урала» Григорий Иванов дал «URA.RU» интервью по итогам нашумевшего матча.

Сергей Дианов
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