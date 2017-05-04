20:23 04 мая 2017 1

Юля Михалкова удивила своих фанатов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты артистки «Уральских пельменей» Юлии Михалковой с жаром обсуждают необычный вид девушки.

Поводом для бурной реакции стал последний снимок артистки в ее Instagram. В описании снимка Михалкова рассказала трогательную историю о своем друге-стилисте. Как и Юлия, молодой человек начинал с низов, но в итоге добился признания. Поклонников артистки, однако, впечатлил не проникновенный рассказ звезды, а ее внешний вид на фото. Фанатов поразили пышные губы и искаженный профиль Михалковой.

«Сама красивая, а губищи — ужас», — считает пользователь luda_bander. «Жуть какая», — шокирован cool.morons. «Фотошопчик», — думает lunadesea. «Это прекрасно», — не согласен с критиками maksimovstar.

Узнать у Юли секрет ее необычной внешности не удалось. На момент написания заметки Михалкова не отвечала на телефонные звонки.