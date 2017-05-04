Пенсионерке грозит тюрьма за покупку диктофона на AliExpress

20:33 04 мая 2017 0

Флешка довела пенсионерку до уголовного дела Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летней Татьяны Беляевой, которая обвиняется в приобретении диктофона-флешки для негласного наблюдения.

Теперь пенсионерке грозит до четырех лет реального лишения свободы. Следствие полагает, что полтора года назад женщина заказала через Интернет на AliExpress цифровой диктофон аккумуляторной записи, корпус которого выполнен в виде флешки. Товар жительница области оплатила с помощью электронного кошелька, пишет theins.ru.

После доставки товара его задержали на таможне. Позже специалисты отнесли покупку к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного наблюдения — скрытой аудиозаписи и хранения информации.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.