В Белоруссии начнут продавать муку из сверчков

20:54 04 мая 2017 1

Блюда из сверчков станут доступны белорусским покупателям ФОТО: Wikipedia

Рынок продуктов Белоруссии в ближайшее время пополнится экзотическими деликатесами — замороженными сверчками и сверчковой мукой. Разведение насекомых начнется на местных фермах в августе 2017 года.

Белорусский производитель Сергей Макаров уверен, что разведение насекомых для употребления в пищу людьми является крайне перспективным направлением. Сейчас предприниматели оформляют необходимые документы, которые позволят начать поставки сверчковых продуктов на прилавки магазинов.



«Было бы глупо заниматься этой идеей, не попробовав самому», — цитирует слова Макарова информационное агентство «Flash Nord».

В данный момент ферма Макарова занимается разведением трех видов тараканов, двух видов сверчков, а также двух видов личинок. Насекомых поставляют в качестве корма для экзотических домашних животных. В дальнейшем планируются поставки насекомых для зоопарков.