Бывший мэр Саратова скончался за рулем автомобиля

23:07 04 мая 2017 0

Маликов мог попасть в аварию от сердечного приступа (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший градоначальник Саратова Александр Маликов умер за рулем собственного внедорожника в городе Энгельс. В качестве предварительной причины озвучена версия с сердечным приступом.

Автомобиль Маликова во время движения внезапно вылетел на встречную полосу и врезался в дерево на обочине трассы, пишет «Национальная служба новостей».

Маликову было 68 лет, Саратов он возглавлял в период с 1994 по 1996 год.