{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
02:41  05 мая 2017 0

Сборная России по хоккею выбрала девиз на чемпионат мира

Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей, ifqf
Игроки уже получили футболки со слоганом на грудиФото: Pixabay

Сборная России по хоккею определилась с девизом, под которым она будет выступать на чемпионате мира-2017. Лозунгом нашей команды стала фраза «Идем на таран!».

Игроки уже получили футболки со слоганом на груди, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ЧМ-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Соперниками российской сборной по группе станут команды США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Первый матч россияне сыграют 5 мая против шведской сборной.

В преддверии первой игры пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала в Сети видео подготовки к чемпионату.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров