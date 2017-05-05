Сборная России по хоккею выбрала девиз на чемпионат мира

02:41 05 мая 2017 0

Игроки уже получили футболки со слоганом на груди Фото: Pixabay

Сборная России по хоккею определилась с девизом, под которым она будет выступать на чемпионате мира-2017. Лозунгом нашей команды стала фраза «Идем на таран!».

Игроки уже получили футболки со слоганом на груди, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ЧМ-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Соперниками российской сборной по группе станут команды США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Первый матч россияне сыграют 5 мая против шведской сборной.

В преддверии первой игры пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала в Сети видео подготовки к чемпионату.