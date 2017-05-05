«Спецстрой» выселят с космодрома Восточный по решению суда

06:52 05 мая 2017 0

«Роскосмос» требует от «Спецстроя» 2,3 млрд рублей Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» и дирекция космодрома Восточный намерены обратиться в суд, чтобы заставить «Спецстрой» покинуть строительную площадку на космодроме. Также планируется взыскать с компании как минимум 2,3 млрд рублей.

Как сообщают «Известия», причиной возможного иска стало невыполнение компанией взятых на себя обязательств по строительству объектов космодрома.

Строительные работы на космодроме ведет дочернее предприятие «Спецстроя» — «Дальспецстрой». Ранее в компании отмечали, что не смогут соблюсти сроки окончания работ по не зависящим от нее обстоятельствам. В настоящее время, по словам представителей подрядчика, ведутся переговоры с руководством космодрома о мирном урегулировании конфликта.

Тем не менее, «Роскосмос» не намерен отказываться от своих претензий. В госкорпорации не исключают, что сумма иска может еще вырасти — до 12 млрд рублей.

Как напоминает издание, глава «Дальсмецстроя» Юрий Хризман в настоящее время находится под судом за присвоение и растрату более 5 млрд. рублей.