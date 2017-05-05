08:14 05 мая 2017 0

Источник в Пентагоне рассказал СМИ об авиаударе ВВС США по мечети в Сирии ФОТО: Pixabay

Источник в Пентагоне признал, что удар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса в Сирии, был нанесен силами ВВС США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Авианалет на мечеть в районе Аль-Джины был осуществлен 16 марта, в результате погибли 42 человека, в основном мирные жители, напоминает информагентство Nation News. После бомбардировки в Пентагоне настаивали, что их ВВС атаковали находившееся рядом здание, где якобы проходила встреча боевиков запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида».

По словам собеседника телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание относилось к религиозно-храмовым сооружениям, отмечает «Федеральное агентство новостей». Обычно такие строения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару. По какой причине произошел инцидент, пока не установлено.