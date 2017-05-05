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05 мая 2017
11:26  05 мая 2017 0

«Почта России» ответила на претензии Генпрокуратуры РФ по покупке самолетов

Клипарт, почта россии, почтовый ящик
"Почта России" отчиталась перед прокуратурой о покупке самолетовФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Самолеты ТУ-204 для «Почты России» закупались в полном соответствии с законодательством, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия. Там также подчеркнули, что прокуратуре был представлен подробный отчет о закупке воздушных средств.

«Закупка „Почтой России“ двух магистральных самолетов была проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Она проводилась в несколько этапов, каждый из которых был направлен на закупку самолетов по максимально выгодной цене и отвечающий требованиям Почты», — отметили в пресс-службе.

Покупка самолетов, по данным ведомства, позволила не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, повысить объемы почтовых отправлений из Китая и других стран, а также экономить от 40% до 50% денежных средств в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков.

За период декабрь 2016 года — март 2017 года собственные воздушные суда «Почты России» осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 тонн почтовых отправлений и 1815,2 тонн коммерческих грузов. Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ отправила в Следственный комитет данные для возбуждения уголовного против «Почты России» за покупку двух самолетов. «Мы усматриваем в действиях руководства „Почты России“ признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — приводит заявление надзорного ведомства телеканал 360.

По данным прокуратуры, «Почта России» сдавала самолеты в аренду авиакомпании «Авиастар-ТУ», а затем вновь арендовала их у авиаперевозчика «на заведомо невыгодных» условиях. При этом уточняется, что «Почта России» не имела разрешения на полеты.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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