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05 мая 2017
13:12  05 мая 2017 0

Яму на дороге в Кирове прикрыли ковром. ФОТО

Кировчане пытаются привлечь чиновников к проблеме не в первый разФОТО: kirov-portal.ru

В Кирове активисты закрыли яму на дороге ковром. «В Кирове дорожную яму прикрыли ковром. Видимо, он будет задавать стиль всей улице» — отреагировал «Лентач» в Twitter.

Подписчики «Лентача» отнеслись к происходящему спокойно. Все уже привыкли к такой «домашней» обстановке. «Это уют — ничего вы не понимаете)». В том же Кирове месяц назад, в начале апреля, паласы закрывали стыд чиновников в районе Спичфабрики на улице Красной Звезды.

Кроме этого, кировчане пытались привлечь внимание чиновников, засыпая ямы навозом.

Год назад похожий перформанс против бездействия городских властей состоялся в Нововятске. Тогда в дело вмешались полицейские и убрали ковры в течение часа.

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Навозом привлекали внимание чиновников 1 апреля 2016 года ФОТО: kirov-portal.ru

Одна из самых результативных акций такого рода прошла в Екатеринбурге в 2012 году, когда дорожные ямы превратили в разинутые рты чиновников, обещавших починить дороги. Данный проект принес создателям множество наград, в том числе «Каннских львов».

Подобные акции пользуются популярностью среди людей, желающих ткнуть чиновников носом в позорные дороги.

Семен Гринберг
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