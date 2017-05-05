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05 мая 2017
14:12  05 мая 2017 1

После смерти пенсионера в его квартире нашли 100 кг взрывчатки

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Более 500 шашек с тротилом насчитали оперативники в квартире покойного пенсионераФото: depositphotos.com © URA.RU

В пустой квартире недавно умершего пенсионера Минобороны в городе Павловск (Пушкинский район Санкт-Петербурга) обнаружили арсенал боеприпасов и взрывчатки.

Накануне в квартиру по улице Гуммолосаровской приехали рабочие одной из фирм для вывоза имущества. Они увидели ящик, в котором обнаружили взрывчатку, пишет «Росбалт». Позже оперативники насчитали 91 шашку весом 200 г, 25 шашек по 400 г и 407 шашек, начиненных 175 граммами тротила. Вес взрывного арсенала покойного составил 99 кг 425 г.

Кроме этого, в квартире нашли около тысячи электродетонаторов, 230 взрывпакетов, шашки имитации разрыва и более сотни имитационных патронов, 30 тепловых ловушек, 26 дымовых шашек, гранату Ф-1 и около 31 тыс. патронов.

Взрывчатые вещества отправились на экспертизу. В общей сложности осмотр опасной квартиры занял 10 часов. Из дома были эвакуированы 10 человек.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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