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05 мая 2017
15:05  05 мая 2017 6

«Тварь, заткни хлебальник». Скандальных супругов сняли с рейса в Турцию

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
В Турцию самолет улетел без скандальных супруговФото: Pixabay

Мужу с женой не дали улететь на отдых в Анталью из-за их неподобающего поведения при посадке в самолет. Подвыпившие супруги вели себя очень шумно, и им сделали замечание, терпение сотрудников воздушного порта закончилось, когда мужчина заорал на свою жену.

30-летний бизнесмен из Мурманска Илья Манякин вместе с женой Кристиной при посадке на борт вел себя шумно и мешал другим пассажирам, после этого стюарды сделали им замечание, предупредив что из-за их поведения могут задержать рейс, а им самим выставить счет.

Бизнесмен начал успокаивать свою супругу, одна она продолжала веселиться, тогда он на весь салон закричал на жену: «Ты, тупая тварь, заткни свой хлебальник!» Как сообщили порталу Life.ru очевидцы, после этого все пассажиры в самолете зааплодировали. Под эти аплодисменты семейную пару и вывели из самолета.

В отношении супругов правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении. Они уже оплатили 1000 рублей штрафа на двоих.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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