15:19 05 мая 2017 3

Тюмень первой в России может увековечить 100-летие Октябрьской революции Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

В Тюмени появится улица 100 лет Октября. Мэрия предложила тюменским коммунистам, которым и принадлежит идея увековечить юбилей Октябрьской революции 1917 года, дать такое название одной из новых улиц в районе Березняковский 1.

Автор идеи, депутат городской думы Тюмени от КПРФ Александр Чепик, говорит, что улица 100 лет Октября, если она действительно появится в Тюмени, будет первой и единственной в своем роде в России.

Ранее на заседании городской комиссии по топонимике решение о присвоении одной из новых улиц Тюмени названия «100 лет Октября» было перенесено на май. Как рассказал «URA.RU» член комиссии по топонимике, тюменский историк и краевед Александр Петрушин, первоначально предполагалось, что улица 100 лет Октября проляжет в микрорайоне Плеханово. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как земля под будущей улицей имела федеральное назначение.

Новое расположение улицы в районе Березняковский 1, рядом с деревней Казарово, устраивает коммунистов, заявил Александр Чепик. «Это, конечно, не многоэтажный микрорайон, и улица не слишком длинная, но это хороший район с коттеджами, здесь много адресов, — отметил Чепик в разговоре с „URA.RU“. — Тем более что это центральный район, а именно центральный райком партии и выступил с идеей присвоить улице нашего города имя 100 лет Октября».

Улица, которой могут присвоить название 100 лет Октября (выделена синим пунктиром) фото — Александр Чепик

Александр Петрушин считает, что появление улицы 100 лет Октября в Тюмени «не просто допустимо, а даже нужно». «Это (революция 1917 года — ред.) историческое событие, к которому можно относиться по-разному. Но сейчас взят курс на примирение в обществе, теперь новая трактовка: все революционные события 1917 года объединяют в Великую русскую революцию. Поэтому я не только не против такого названия — я за», — отметил краевед.

Петрушин признал: среди членов комиссии по топонимике есть как ярые сторонники, так и противники нового названия. Заседание комиссии состоится в мае, более точная дата пока не определена.