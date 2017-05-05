{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
15:44  05 мая 2017 0

В Госдуме назвали тех, кто саботирует снос пятиэтажек в Москве

Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий
Онищенко определил врагов реновацииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
все новости сюжета

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что подавляющее большинство москвичей выступает за снос пятиэтажек и переезд в новое жилье, назвав те категории граждан, которые не поддерживают реновацию.

По словам Онищенко, процент несогласных с переселением сейчас находится в рамках статистической погрешности. В него попадают одинокие пенсионеры, которым достаточно уже имеющейся жилплощади и условий для проживания, а также собственники квартир на первых этажах зданий, разместивших на квадратных метрах аптеки и магазины.

При этом самыми ярыми противниками реновации, по мнению бывшего главного санитарного врача страны, являются силы, использующие данный процесс для зарабатывания политических очков или денег, пишет портал «Экономика сегодня». Онищенко подчеркнул, что деятельность последней категории не имеет ничего общего с защитой интересов населения столицы, так как они сразу же перевели вопрос о сносе пятиэтажек в плоскость пиар-технологий.

Напомним, что законопроект о реновации прошел первое чтение в Думе, ко второму будут уточнены юридические формулировки, а также устранены все двусмысленные термины.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров