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05 мая 2017
19:25  05 мая 2017 0

США дадут 100 млн на реконструкцию авиабазы НАТО у Черного моря

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США проводят учения рядом с Черным моремФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство США намерено реконструировать авиабазу «Михаил Когэлничану», которая расположена в Румынии в 10 км от Черного моря за 100 млн долларов. На эти средства обновят аэродром, построят железнодорожную ветку, а также приведут в порядок еще несколько объектов.

Работы на военной базе будут вестись на протяжении трех ближайших лет. Тендер на реконструкцию размещен на сайте госзакупок американского правительства. В числе объектов, включенных в реновацию, попали авиационный терминал и центр управления, пункт приема и отправки грузов, а также складская площадка и сортировочные участки, пишет RT.

Объект был отдан американцам для собственных нужд в 2013 году. С тех пор там действует центр транзитных перевозок для отправки военных в Афганистан. В феврале этого года на базу прибыли 500 военнослужащих США, также туда перебросили танки для усиления НАТО в регионе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что Москва следит за учениями североатлантического альянса в Черном море. Учения НАТО в Румынии в Кремле расценили как недружественный жест.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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