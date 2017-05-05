США дадут 100 млн на реконструкцию авиабазы НАТО у Черного моря

19:25 05 мая 2017 0

США проводят учения рядом с Черным морем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство США намерено реконструировать авиабазу «Михаил Когэлничану», которая расположена в Румынии в 10 км от Черного моря за 100 млн долларов. На эти средства обновят аэродром, построят железнодорожную ветку, а также приведут в порядок еще несколько объектов.

Работы на военной базе будут вестись на протяжении трех ближайших лет. Тендер на реконструкцию размещен на сайте госзакупок американского правительства. В числе объектов, включенных в реновацию, попали авиационный терминал и центр управления, пункт приема и отправки грузов, а также складская площадка и сортировочные участки, пишет RT.

Объект был отдан американцам для собственных нужд в 2013 году. С тех пор там действует центр транзитных перевозок для отправки военных в Афганистан. В феврале этого года на базу прибыли 500 военнослужащих США, также туда перебросили танки для усиления НАТО в регионе.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что Москва следит за учениями североатлантического альянса в Черном море. Учения НАТО в Румынии в Кремле расценили как недружественный жест.