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05 мая 2017
19:44  05 мая 2017 0

Путин заявил о готовности России провести еще одну Олимпиаду

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
Сочи может пережить еще одни ИгрыФото: pixabay.com © URA.RU

Президент Владимир Путин допустил возможность подачи заявки на проведение новой Олимпиады в Сочи летом 2028 года.

Об этом российский лидер заявил, отвечая в письменном виде на вопросы одного из британских журналистов, подчеркнув, что это заявление пока не является официальным, пишет republic.ru.

Также Путин призвал не смешивать политику со спортом, отметив, что Россия продолжает бороться с допингом.

Затраты России на зимнюю Олимпиаду в Сочи в Счетной палате оценили в 325 млрд рублей. Другие источники говорили о том, что на мероприятие могло уйти 1,5 трлн.

Лев Истомин
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