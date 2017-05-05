Уралец помог сборной России по хоккею одолеть Швецию. ВИДЕО

22:52 05 мая 2017 0

Сборная Россия сделала первый шаг к цели Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сборная России смогла победить соперников из Швеции в матче группового этапа чемпионата по хоккею 2017 года, который состоялся 5 мая в Кельне. Россиянам помог буллит Артемия Панарина, воспитанника челябинского «Трактора», уроженца Коркино.

В первом периоде Элиам Линдхольм помог шведам вырваться вперед, однако на 44-й минуте игры Сергею Андронову удалось сравнять счет. Оставшееся основное и дополнительное время не принесло командам очков.

В серии послематчевых буллитов победу своей сборной принес уралец Артемий Панарин, передает «Газета.ру». Встреча окончилась счетом 2:1.

В прошлом году турнир проходил в России. Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии — 2:0. В этом году, по данным букмекеров, болельщики также ставят на победу сборной Канады, передает «Национальная служба новостей». Второе место среди фаворитов занимает Швеция, Россия расположилась на третьей позиции.