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Главные новости Челябинской области
13:12  06 мая 2017 0

В Челябинске пьяный водитель опрокинул маршрутку с пассажирами

Семь человек получили травмы в ДТП с автобусом в Челябинскепресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

ДТП с участием маршрутного автобуса произошло утром 6 мая, в субботу в Челябинске на улице Ярославской. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в начале десятого утра автомобиль «Фольксваген Пассат» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом ПАЗ. От удара автобус развернуло, ПАЗ наехал на бордюрный камень и опрокинулся. В салоне находилось 15 пассажиров.

По данным спасателей в больницу было доставлено 7 человек, в том числе один ребенок. 37-летний водитель иномарки в момент ДТП был пьян. Его водительский стаж — 18 лет, за прошедший год в поле зрение Госавтоинспекции он не попадал. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Альбина Золотухина
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