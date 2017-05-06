Строители крымского моста подняли со дна керченского залива самолет времен ВОВ. ФОТО

14:34 06 мая 2017 0

С помощью крана истребитель подняли с 9-метровой глубины Фото: most.life

Строители крымского моста подняли со дна керченского залива самолет времен ВОВ. Советский истребитель был найден в шести километрах от таманского берега.

Одномоторный истребитель американского производства Р-40, известный под названием «Киттихаук», поставлявшийся по ленд-лизу в СССР, был найден за периметром стройки моста. Самолет обнаружила поисковая экспедиция «Большой десант — 2017», сообщает информагентство Nation News. Поисковики обратились за помощью к строителям моста.

«Вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта Кавказ оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память о подвиге», — рассказал капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.

С девятиметровой глубины кран поднял фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более трех с половиной тонн, передает телеканал 360. Самолет сохранил свое вооружение: шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 миллиметров с боекомплектом. Кроме того, частично уцелели приборная доска, кресло пилота и двигатель с маркировкой, которая в дальнейшем поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.

1/7 Фото: most.life

Истребитель американского производства был поставлен на вооружение советской армии по ленд-лизу, уточняет газета Известия. Подводные исследования поисковиков позволили предположить, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Стоит добавить, что перед началом строительства Крымского моста вся территория была разминирована. Саперы обследовали более 600 га суши и акватории, где впоследствии развернулись строительно-монтажные работы. В результате было обнаружено и обезврежено более 700 минометных мин, ручных гранат и фугасных авиабомб времен Великой Отечественной войны.