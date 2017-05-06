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06 мая 2017
05 мая 2017
20:10  06 мая 2017 0

Второй тур выборов президента во Франции начался с заморских территорий

Жители Мартиники и других заморских регионов Франции начали голосованиеФото: ihads.ru

Во Франции стартовал решающий — заключительный — тур президентских выборов. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Figaro, голосование началось с заморских регионов страны.

Так, первые избирательные участки открылись на островах Сен-Пьер и Микелон, где проживают около 5 тысяч избирателей. Вскоре к соотечественникам присоединятся жители Мартиники, Гваделупы, Французской Гвианы и Французской Полинезии.

Также 6 мая свои голоса отдадут сотрудники дипмиссий Франции в странах Северной и Южной Америки.

На материковой части Франции избирательные участки откроются 7 мая. Напомним, во втором туре за президентское кресло борются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Евгений Лазарев
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