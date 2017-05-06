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06 мая 2017
22:21  06 мая 2017 0

А как же санкции? Песков на отдыхе в Испании выбирал хамон

От таких яств у кого угодно слюнки потекутФото: Инстаграмм/Лиза Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был замечен на отдыхе в Барселоне за покупкой местного деликатеса — хамона, испанской сыровяленой ветчины.

Снимок из солнечной Испании опубликовала в своем «Инстаграме» дочь официального представителя Кремля, Лиза Пескова. Снимок, где Песков с большим удовольствием разглядывает яства и приценивается к деликатесам, запрещенным санкциями в России, вызвал ряд вопросов у пользователей соцсети. Девушка поспешила удалить фото, однако некоторые успели скопировать и сохранить снимок.

Сейчас в «Инстаграме» Лизы Песковой остались лишь ее фотографии из Испании, где она, очевидно, отдыхает с отцом. Девушка запечатлена на том же самом рынке, только в отличие от отца ей приглянулись не мясные деликатесы, а сладости.

Евгений Лазарев
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