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07 мая 2017
06 мая 2017
19:40  07 мая 2017 0

Макрон лидирует на выборах президента на заморских территориях Франции

Пока у Макрона лидерская позиция в голосованииФото: Wikimedia Commons

Эмманюэль Макрон уверенно лидирует на выборах президента на заморских территориях Франции. Об этом сообщил ряд бельгийских СМИ после опроса избирателей.

Так, в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон кандидат Макрон опережает Ле Пен почти в два раза. Такие же показатели озвучены во Французской Гвинее и в Сен-Мартене. А на острове Мартиника отрыв Макрона от конкурентки за президентское кресло увеличился в три раза.

Как уточняет телеканал «Царьград», больше всего Макрона поддержали французы в США и Канаде. Например, в Нью-Йорке кандидат собрал 94,7 процента голосов.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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