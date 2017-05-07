{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 мая 2017
06 мая 2017
21:03  07 мая 2017 0

Ученые приравняли женский ПМС к болезни

Ученые посоветовали женщинам не терпеть боль и идти к врачамФото: Pixabay

Ученые приравняли женский ПМС к болезни, призвав признать это официально. Исследователи посоветовали женщинам в период предменструального синдрома обращаться за помощью к врачам, а не терпеть болезненные ощущения.

К таким выводам команда ученых из Калифорнийского университета пришла, изучив состояние трех тысяч женщин во время ПМС. Услышав, что практически вся прекрасная половина человечества мучается в этот период от головных болей, проблем с молочными железами, отечностью и прочими неприятными ощущениями, исследователи назвали ПМС не чем иным как настоящей болезнью.

Как пишет информагентство Nation News, ученые порекомендовали дамам в такие дни обращаться за помощью к врачам, поскольку болевые симптомы могут свидетельствовать о серьезном воспалении.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров