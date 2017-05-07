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07 мая 2017
06 мая 2017
23:20  07 мая 2017 0

Ксения Бородина с мужем снялись в фотосессии в военной форме с орденами

Ксения Бородина и Курбан ОмаровФото: Инстаграм/kurban-omarov

Известная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина выложила в Сеть фотографии, на которых она вместе с мужем Курбаном Омаровым позируют в образах медсестры и раненого бойца.

Фотосессия происходила, судя по всему, на природе. По замыслу автора, Ксения-медсестра перевязала голову солдату, раненому в бою. На груди обоих красуются ордена.

Мнения пользователей насчет псевдовоенных снимков разделились: одни похвалили звезду за креатив, а другие осудили за легкомысленное отношение к Великой Отечественной войне. «Прекрасные фото, как хотят, так и фоткаются», — написала одна из поклонниц. «Фотка красивая. Ордена бутафорские», — заметил другой. «Нацепить ордена, которые за подвиги давались, мерзко», — не согласилась третья подписчица. «Ну, ордена, конечно, могли и не надевать, а так нормальное фото», — подытожил еще один фанат.

Евгений Лазарев
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